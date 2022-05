F1, Wolff non molla e avvisa Ferrari e Red Bull

17-05-2022 23:33

Il campionato di F1 non è iniziato certo nel migliore dei modi per la Mercedes e per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, ma solo qualche giorno fa il direttore esecutivo del team Toto Wolff ha manifestato profonda fiducia nel pilota inglese e nel suo compagno di squadra George Russell: “Devo dire che mi piace molto vederli lavorare insieme, il livello è alto per entrambi. Questi risultati ci hanno portato in una buona posizione nel Mondiale costruttori, non potrei desiderare una coppia migliore“.

Toto Wolff è convinto dei progressi della Mercedes e, intervistato da Speedweek in vista del prossimo GP, il numero uno della scuderia ha mandato un messaggio alla concorrenza, rappresentata soprattutto da Ferrari e Red Bull: “Se questo Mondiale fosse una partita di basket, la gara di Barcellona rappresenterebbe la fine del primo quarto: siamo ancora all’inizio della stagione, c’è ancora tantissimo tempo per migliorare e incrementare le prestazioni“.

E adesso per la Mercedes potrebbero arrivare altre conferme nelle prossime gare in programma: “Abbiamo lavorato tanto per studiare per bene i dati provenienti dalla gara di Miami, così da migliorare ancora in vista di Barcellona. Avendo guidato lì nei test invernali, potremo fare un confronto e capire a che punto siamo. In ogni caso siamo fiduciosi: faremo un altro passo in avanti“, ha concluso Wolff.

