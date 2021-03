F1, Wolff rifiuta il vaccino in Bahrain: “Attendo il mio turno”

Nonostante le autorità del paese del Medio Oriente, hanno offerto la vaccinazione per il coronavirus a tutto il personale della Formula 1, in vista del lavoro nei test pre-stagionali e anche per il Gran Premio del Bahrain, il TP della Mercedes, che in inverno aveva contratto il virus del covid, preferisce aspettare fino a quando non verrà chiamato dal NHS (il sistema sanitario nazionale del Regno Unito):

“In Inghilterra abbiamo una campagna relativamente buona e molte persone nel team sono già state vaccinate”, ha dichiarato Wolff all’emittente austriaca, ORF.

“Penso che finché non salti la coda, va bene. Ed è per questo che ho deciso di aspettare quando sarà il mio turno. È una decisione molto personale se qualcuno vuole farsi vaccinare qui in Bahrain oppure no. Alcuni membri dei team di F1 l’hanno fatto, altri no. Ho avuto il Covid-19 e ho deciso di aspettare quando sarà il mio turno”.

OMNISPORT | 22-03-2021 14:57