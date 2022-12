F1, Wolff: "Sbagliare fa bene, ancora più determinati nel 2023"

31-12-2022 13:59

Il boss della Mercedes Toto Wolff nel suo messaggio di fine anno sui social ha fatto il punto su un 2022 complicato per la scuderia tedesca, e ha rilanciato le ambizioni per il 2023: “Questa è la conclusione di un anno davvero difficile, ma qualche volta sbagliare fa bene ed è utile per preparare, ricalibrare e riadattare il futuro”.

“Speriamo che più avanti saremo nelle condizioni di guardarci indietro e dire quanto importante sia stato quest’anno per imparare, sia riguardo la macchina sia su noi stessi come esseri umani. Di sicuro il 2022 ci ha reso ancora più determinati a tornare al vertice. Grazie per il vostro supporto durante tutto l’anno, adesso guardiamo avanti ad una nuova stagione ricca di nuove opportunità. Buon anno nuovo a tutti”.