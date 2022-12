F1, Wolff si complimenta con Hamilton: “Stagione da applausi”

24-12-2022 14:58

In Formula 1 non è stato sicuramente il miglior anno per la Mercedes che è dovuta soccombere allo strapotere Redbull anche per colpa di un’auto poco affidabile e poco efficiente.

Nonostante ciò, Toto Wolff ha rilasciato una serie di dichiarazioni al Podcast “Beyond The Grid” poi apparso sul sito ufficiale della F1, sottolineando tutta la bravura di uno dei suoi piloti, Lewis Hamilton.

“Gli abbiamo messo in mano una monoposto totalmente imprevedibile, instabile, a volte buona e altre volte no, un’auto con cui è difficile lavorare e sviluppare, eppure Lewis si è superato, ha sempre messo in campo la sua personalità, ha attraversato la stagione in maniera davvero ammirevole, ha sempre motivato la squadra anche quando le cose non giravano”.

E sul futuro? “Io lo vedo parte integrante di questo team, mi sembra un po’ come Michael Schumacher ai tempi”.