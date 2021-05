F1, Wolff striglia Bottas: "Hai frenato Hamilton"

Il boss della Mercedes Toto Wolff è tornato sull’ordine di scuderia nel Gp di Spagna: Lewis Hamilton, in piena rimonta su Max Verstappen, al 53esimo giro ha superato il compagno di scuderia Valtteri Bottas non senza qualche difficoltà.

Il campione del mondo ha rischiato di perdere tempo prezioso, ma Bottas dopo la gara si è giustificato così: “Ho sentito il messaggio e ovviamente eravamo su strategie diverse a quel punto. Ma in quel momento stavo cercando di allontanare Leclerc dalla mia finestra di pit stop, per potermi fermare nuovamente e tornare in pista davanti a lui. Dunque non volevo perdere troppo tempo e ho cercato di bilanciare le due esigenze”.

Toto Wolff invece non ha gradito: “Capisco che parliamo di piloti, e so qual è il loro istinto. Avremmo gradito qualcosa di diverso, perché Lewis era una strategia completamente differente. Avrebbe raggiunto Verstappen più velocemente, ma alla fine abbiamo comunque raggiunto il risultato. Posso capire che Valtteri abbia avuto un’altra difficile giornata ed era infastidito. Ma se avessimo perso la gara, sarei stato molto più critico verso di lui. Sicuramente possiamo imparare qualcosa da questa situazione, in entrambe le direzioni”.

“Ne parleremo, ma sarà una discussione amichevole. Valtteri continua ad andare a punti, in qualifica c’erano tre piloti in tre punti, la gara prima era in pole, quindi la sua velocità è notevole. Ma quando le cose vanno storte in partenza, è facile perdere tempo dal leader ed è fondamentalmente un k.o., dietro Charles ha perso qualcosa come 20 secondi e al massimo poteva fare terzo”.

