F1, Wolff su Bottas: "È più felice senza la pentola a pressione Mercedes"

18-10-2022 14:43

Toto Wolff è tornato a parlare di Valtteri Bottas e dell’addio alla Mercedes del pilota finlandese successo al termine della passata stagione. Il team principal ha parlato a Channel 4 della sostituzione con George Russell: “Quando l’accordo tra Valtteri e l’Alfa Romeo è stato concluso ad agosto, sono tornato da George e gli ho detto ‘Sei dentro, vogliamo che tu sia in macchina’, sapendo che Valtteri aveva trovato il suo posto”.

Per Wolff, Bottas si è ritrovato in Alfa Romeo: “Credo che per lui sia stato un buon momento per lasciare la squadra perché la pressione era enorme. Non voleva essere un gregario e credo ora stia correndo in modo diverso all’Alfa Romeo. Sembra anche più felice dopo che ha lasciato la pentola a pressione Mercedes“.