F1, Wolff: “Sulla Mercedes 2022 c’è ancora molta strada da fare”

Il campionato del mondo di Formula Uno, si sta rivelando uno dei più combattuti degli ultimi anni. Dopo lo strapotere e il dominio Mercedes degli ultimi sette anni, la Red Bull di Max Verstappen guida la classifica piloti e costruttori in questa prima parte di stagione.

Nonostante questa battaglia serrata tra le due scuderie, la Formula 1 guarda con fiducia e curiosità alla rivoluzione regolamentare del 2022. L’aerodinamica completamente rivista delle monoposto potrebbe permettere un ribaltamento degli attuali rapporti di forza e gli uomini di Federazione e Liberty Media si auspicano ancora più sorpassi e battaglie sul filo dei 300 km/h.

La Mercedes, che per voce del suo numero uno Toto Wolff, ha diverse volte rimarcato l’importanza di farsi trovare pronti già al via del campionato. “Naturalmente sarà una grande macchina, ha una stella d’argento sul muso e le scritte AMG, Petronas e di tutti i partner sulla vettura. Sembra già super“, ha raccontato il manager austriaco a RTL.

Wolff ha spiegato che la monoposto 2022 della scuderia della Stella è ancora – chiaramente – alle fasi iniziali del suo sviluppo, per ora virtuale: “Non è un neonato, ma un bambino che sta muovendo i primi passi in galleria del vento, dove possiamo già valutarne le prestazioni. Ma c’è ancora molta strada da fare. Tra ora e quando andrà per la prima volta in pista, la differenza potrebbe essere di alcuni secondi“.

