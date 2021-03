F1, Wolff: "Verstappen sulla lista di ogni team”

Deve ancora ufficialmente iniziare il campionato del mondo 2021 che già si pensa al mercato piloti della prssima stagione. Certo è un’esagerazione ma chi ha l’obbligo di programmare il futuro è già all’opera per pianificare le prossime mosse.

In più, il rinnovo annuale di Lewis Hamilton con la Mercedes apre a scenari e discussioni su un possibile ritiro del campione inglese al termine del mondiale 2021. Le Frecce d’Argento per altro, si sono lasciate le mani libere nella scelta sulla coppia di piloti 2022, avendo prolungato anche Valtteri Bottas per una sola stagione.

George Russell e Max Verstappen potrebbero essere i due nuovi piloti della scuderia della Stella per il 2022 anche se Toto Wolff, TP Mercedes, non ha confermato né smentito: “La nostra priorità, la nostra attenzione e la nostra lealtà saranno tutte rivolte verso l’attuale coppia di piloti. Se iniziassimo a flirtare con altri piloti già ora, si tratterebbe sicuramente di una tempistica sbagliata“.

Il numero uno del team Mercedes ha poi proseguito, nell’intervista rilasciata a Sky Deutschland: “Prima di tutto parleremo con i nostri due piloti e vedremo come immaginare il nostro futuro insieme. Max sarà sulla lista di ogni team. Vedremo cosa fare con i nostri piloti nel 2022 e oltre, e valuteremo se ci saranno alternative“, ha concluso Wolff.

OMNISPORT | 03-03-2021 14:25