F1, Zhou: "Bottas il miglior compagno per un rookie"

24-01-2022 12:27

Tanti cambiamenti di sedili, tante novità regolamentari e tecniche, ma un solo volto nuovo debuttante nella prossima stagione di F1: si tratta del cinese Guanyu Zhou.

Il pilota dopo aver trascorso tre anni in Formula 2 con il team UNI-Virtuosi ed aver ottenuto come miglior risultato il terzo posto in classifica alle spalle di Oscar Piastri e Robert Shwartzman nel 2021, avrà la possibilità di vestire i colori dell’Alfa Romeo Sauber. Dividerà il box con Valtteri Bottas che dopo cinque anni in Mercedes ha pensato di cercare e trovare nuovi stimoli nella scuderia italo svizzera.

Propio Zhou, ha sottolineato quanto il finlandese possa essere un punto di riferimento per lui in questa stagione di debutto.

“Per un rookie non può esserci compagno migliore di Bottas nella stagione di debutto. Sono consapevole che per stargli davanti dovrò lavorare parecchio ed adattarmi rapidamente non solo alla monoposto, ma anche all’intero ambiente della Formula 1. Credo, però, che Valtteri mi possa aiutare nella curva di apprendimento. È un pilota di mentalità aperta a cui piacere condividere la informazioni e discutere sia col team che con me. Questo è un grande vantaggio”.

“Ha ottenuto molti podi e vittorie in Formula 1, ed inoltre in griglia non sono poi tanti i piloti in grado di stare davanti a Lewis Hamilton in qualifica. Credo che sarà un ottimo punto di riferimento ed un grande compagno di squadra. Spero che insieme riusciremo a far progredire tutto il team”.

