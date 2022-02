F1, Zhou: “Merito il sedile in Alfa Romeo”

15-02-2022 12:12

Guanyu Zhou è sbarcato in Alfa Romeo portandosi dietro non poche polemiche e forti perplessità di stampa e addetti ai lavori.

Al contrario, il pilota cinese, ritiene di meritare senza ombra di dubbi il sedile in Alfa Romeo Racing per la stagione 2022 di Formula 1, sottolineando come siano stati i grandi risultati ottenuti negli ultimi due anni in F2, e non solo gli sponsor che l’hanno aiutato a convincere Frederic Vasseur a concedergli una possibilità per il mondiale 2022.

“Non posso influenzare quello che pensano certe persone”, ha affermato il cinese dell’Alfa Romeo. “Penso di aver dimostrato in Formula 2 di avere quello che serve per stare tra i migliori. Ho vinto delle gare nella categoria cadetta e mi sono giocato il titolo fino allo scorso anno. Merito questa chance, anche se sono consapevole che adesso dipende tutto da me. Devo mostrare le mie capacità anche in Formula 1”.

OMNISPORT