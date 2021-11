F1,Alpine, Laurent Rossi: “Alonso si merita questo podio”

24-11-2021 12:33

Già nel Gp di Ungheria l’Alpine aveva assaporato quanto fosse dolce e bello salire sul podio. Sul gradino più alto ci salì Ocon, grazie anche alla collaborazione di Fernando Alonso che sfoderò una grandiosa difesa ai danni di Lewis Hamilton, trattenendolo per diverse tornate per assicurare la vittoria della squadra.

Anche nell’ultimo Gp disputato a Losail in Qatar si può dire sia successo qualcosa di simile. Ocon ha fatto di tutto per restituire il favore al pilota asturiano, tenendo dietro di se il velocissimo Perez su Red Bull. Alla fine del GP, Fernando ottiene quello che è il primo podio del ritorno, il primo dopo sette anni di attesa.

Grazie a questo prezioso risultato, la Alpine si porta così a venticinque punti di vantaggio sulla AlphaTauri nel campionato costruttori e adesso punta ancora più in alto: Alonso ci ha preso gusto e vorrebbe lottare per il campionato nel 2022, ma intanto restano ancora due gare da fare per cementare il vantaggio sul team di Faenza.

“Che fantastico risultato di squadra! Innanzitutto, tanti complimenti a Fernando per il suo podio. È il primo dal ritorno nella scuderia e devo dire che se lo merita tutto, vista la sua stagione – ha detto Laurent Rossi, CEO della squadra francese – sapevamo che in Qatar si sarebbe presentata una grande opportunità con le penalità inflitte alle monoposto intorno a noi sulla griglia di partenza, che ci hanno messo in un’ottima posizione. A questo punto, spettava a chi aveva il volante entrare in gioco, al team applicare la giusta strategia prendendo le decisioni giuste al momento giusto e alla squadra dei box fare un pit-stop perfetto.

Tutte le tessere del puzzle si sono incastrate perfettamente ed il risultato finale è ben meritato, con il secondo piazzamento sul podio della stagione. Non bisogna dimenticare la prestazione altrettanto brillante di Esteban, che ha concluso la gara in quinta posizione. Ha fatto anche una bellissima partenza con cui si è messo in un’ottima posizione per conquistare punti. Ha tratto vantaggio dalla strategia a due pit-stop di altri concorrenti, ma ha mantenuto il sangue freddo, nonostante la rimonta tardiva di alcuni, conquistando dieci preziosissimi punti.”

“Con i punti di oggi, portiamo il nostro vantaggio su Alpha Tauri per il quinto posto a venticinque punti a sole due gare dalla fine. Anche se è un bel vantaggio, non dobbiamo riposarci sugli allori. Abbiamo ancora due gare da correre e, come abbiamo visto, in Formula 1 può capitare di tutto. Cercheremo di far leva sulla regolarità che abbiamo dimostrato di avere in questa stagione, avendo ottenuto punti in diciotto delle venti gare, per suggellare la nostra quinta posizione per la fine dell’anno” ha concluso Rossi.

