F1,Coulthard: “La sfida con Verstappen mette sotto pressione Hamilton”

18-10-2021 13:32

Per Lewis Hamilton non è certo un campionato del mondo simile agli ultimi disputati e stravinti. Che qualcosa fosse cambiato, si era visto subito dai primi Gp della stagione. Hamilton per vincere il suo ottavo titolo piloti consecutivo avrebbe dovuto sudare parecchio ed è in effetti quello che puntualmente si sta verificando.

Le prestazioni della Red Bull di Max Verstappen stanno minando le certezze della Mercedes e di Hamilton che al momento si vedono al secondo posto in classifica distanziati da 6 punti dal pilota olandese.

Secondo David Coulthard, Lewis Hamilton sta “soffrendo”, in maniera del tutto sorprendente, la pressione derivante dalla lotta mondiale con Max Verstappen, tanto da fargli commettere tanti piccoli errori totalmente inattesi e mai visti nelle stagioni scorse.

“Hamilton ha commesso una notevole quantità di piccoli incidenti e l’ha fatta franca”, ha affermato l’ex pilota di McLaren e Red Bull. “A memoria ricordo il lungo ad Imola e la toccata a muro in Russia durante le qualifiche, oltre tante altre piccole sbavature che non gli hanno permesso di ottimizzare la raccolta punti fino ad oggi. Si tratta di una novità assoluta, dato che non ho mai visto Hamilton così impreciso. E’ in piena lotta per il mondiale, ma queste sbavature confermano che Lewis è sotto pressione”.

OMNISPORT