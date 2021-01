FA Cup: Aston Villa in campo con l'Under 23

Aston Villa-Liverpool era una delle partite più attese in questo weekend inglese all’insegna della Fa Cup. L’Aston Villa è infatti una delle principali sorprese di questa stagione di Premier League, dove ha battuto i Reds campioni in carica nella partita di andata di campionato con il risultato di 7-2. Il coronavirus però complica ancora una volta i piani del calcio inglese tanto che il centro sportivo “Bodymoor Heath” dell’Aston Villa è stato chiuso a causa di un focolaio di Covid-19. Numerosi calciatori e membri dello staff sono risultati positivi, e per precauzione nessun giocatore della prima squadra sarà in campo stasera contro i “reds”.

Nonostante il focolaio, La FA ha deciso in mattinata che la partita del terzo turno di FA Cup, in programma questa sera alle 20.45 italiane, si giocherà regolarmente. Già nella giornata di ieri i “villans” avevano comunicato che entrambi i club stavano lavorando con la federazione per cercare di disputare la gara. “Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021”

L’Aston Villa giocherà quindi con la squadra giovanile e a guidarla sarà l’allenatore dell’Under 23 Mark Delaney. I giovani si allenano infatti in un’area differente e non sono entrati in contatto con i calciatori della prima squadra che già utilizzavano una zona rossa all’interno del “Bodymoor Heath”.

Se la sfida di FA Cup si giocherà regolarmente, quella contro il Tottenham di Premier League in programma il 13 gennaio potrebbe essere rinviata, con possibilità di essere ricalendarizzata più avanti. Cosa che invece non sarebbe possibile con le partite di Coppa Nazionale.

Per questa ragione si sarebbe deciso di non optare per il rinvio, così come è successo in altre partite, come ad esempio quella del Derby di Rooney, che manderà una squadra di giovani anziché la prima.

A causa dei troppi positivi al coronavirus dello Shrewsbury invece, è stata rinviata a data da destinarsi Southampton- Shrewsbury.

OMNISPORT | 08-01-2021 13:56