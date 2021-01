FA Cup, Derby County eliminato a sorpresa

In una partita dei trentaduesimi di finale della FA Cup, il Chorley Footbal Club, squadra di sesta divisione inglese, ha battuto e quindi eliminato il Derby County , con il punteggio di 2-0.

Il Chorley di fatto è una squadra non professionista, che fa parte di quella categoria che in Inghilterra si definisce ‘non league’ . Il Derby County invece, seppur decimato dalle assenze, milita in Championship, la Serie B inglese, ed è allenata da Wayne Rooney, che sta svolgendo il ruolo ad interim.

