FA Cup, passano Liverpool, Chelsea e Southampton

02-03-2022 23:26

Si sono giocate in serata tre partite degli ottavi di finale di FA Cup, la coppa nazionale inglese. Passa il Liverpool ad Anfield Road contro il piccolo Norwich City. Un 2-1 da brividi per Jurgen Klopp, che si porta sul 2-0 con le reti di Minamino nel primo tempo (doppietta per lui), ma che poi rischia nel finale con la rete di Rupp al 76′.

Sorpresa Southampton, che batte il West Ham in casa per 3-1. Al gol di Perraud risponde Antonio, ma poi i Saints si scatenano e trovano due reti con J. Ward-Prowse e Broja. Infine, vince anche il Chelsea in una gara molto tirata col Luton Town. Padroni di casa due volte in vantaggio con Burke e con Cornick (che risponde al momentaneo 1-1 di Saul. Nel finale Werner e Saul sfondano le resistenze della squadra di Championship. Passano i Blues.

OMNISPORT