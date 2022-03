FA Cup, quarti di finale: passano Liverpool, City e Crystal Palace

20-03-2022 21:40

Si sono giocate nella giornata di oggi le ultime tre partite dei quarti di finale di FA Cup. Ricordiamo che la prima semifinalista è il Chelsea, vittorioso ieri per 2-0 contro il Middlesbrough.

Accede alle semifinali il Liverpool di Jurgen Klopp, che si impone 1-0 in casa del Nottingham grazie alla rete di Diogo Jota al 78′. Vince anche il Manchester City, che trova un successo per 4-1 contro il Southampton. Le reti di Sterling, De Bruyne, Foden e Mahrez. Un autogol di Laporte è l’unica rete per i Saints.

Infine, cade rovinosamente l’Everton, che non ha giocato oggi la sua gara di Premier proprio per la sovrapposizione di questa partita contro il Crystal Palace. I londinesi però si impongono con un nettissimo 4-0 con le reti di Guehi, Mateta, Zaha e Hughes.

OMNISPORT