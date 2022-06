Fabio Caressa sulla Juventus: "Si è perso il DNA con Cristiano Ronaldo"

21-06-2022 09:34

Giornalista e telecronista, Fabio Caressa non è nuovo ad esternazioni sull’andamento della Juventus, in grado di creare polemica. Nel corso di un evento tenutosi a Ripe San Ginesio (in provincia di Macerata, il conduttore di Sky Sport ha riassunto così il momento della squadra.

Juventus, la stagione secondo Caressa

Stando a quanto raccolto da calciostyle.it, Caressa ha centrato due punti fondamentali nella sua argomentazioni, per fotografare l’ultimo campionato dei bianconeri, che hanno vissuto un anno di passaggio dopo il ritorno di Max Allegri in panchina:

“La stagione bianconera è stata caratterizzata da alcuni errori. Il DNA della Juve forse con l’acquisto di Cristiano Ronaldo CR7 si è perso di vista e probabilmente anche con l’arrivo di mister Sarri. Ora la società Juve è tornata indietro, d’altronde il gioco non è stato nemmeno spettacolare”.

Il ruolo di Allegri nella rifondazione

Secondo il telecronista, nonché ex direttore di Sky Sport24, questa fase sarà di profonda revisione, ma si avvale di figure esperte tra le quali il tecnico che apporterà – come anticipato – inevitabili ritocchi sul piano della formazione:

“Max Allegri vede e conosce il calcio, non ha trovato lo stesso gruppo che aveva gli anni scorsi e ora modificherà a mio modo di vedere qualcosa a livello tecnico ma anche tattico”.

