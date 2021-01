Fabio Depaoli è già conquistato dal Benevento

Dopo aver trovato poco spazio all’Atalanta, dove era arrivato in estate in prestito dalla Sampdoria, Fabio Depaoli ha vissuto un nuovo cambio di maglia, approdando al Benevento, sempre a titolo temporaneo dai blucerchiati.

L’esterno sinistro conta di scalare presto le gerarchie di Inzaghi, ma intanto è entusiasta per l’accoglienza ricevuta e per essere approdato nel club sannita: “ono stato bene a Bergamo e ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo ai miei ex compagni per questo girone di ritorno. Ho avuto poco spazio perché il gruppo nerazzurro è pieno di campioni, ma sono pronto a ripartire coi colori giallorossi. Quando ho saputo dell’interessamento del Benevento non ho esitato. La trattativa è durata poco, dopo qualche giorno c’è stato subito il lieto fine. Quando c’è un progetto importante non si può che accettare di buon grado. Benevento è una bella piazza e si sta ritagliando un ruolo di rilievo in questa serie A. La salvezza? Numeri e prestazioni esprimono quanto è stato fatto finora”.

Decisiva nella scelta la presenza di alcuni ex compagni: “Ho avuto la fortuna di ritrovare vecchi compagni di squadra come Hetemaj, Caprari e Barba, tutti mi hanno parlato bene dell’ambiente e della società. Ho trovato un gruppo favoloso, i compagni mi hanno accolto benissimo. Mi sento già a casa”.



OMNISPORT | 28-01-2021 20:57