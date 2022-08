Fabio Fognini ok a Montreal

07-08-2022 20:48

Fabio Fognini raggiunge gli altri due italiani Jannik Sinner e Matteo Berrettini al tabellone principale del Masters 1000 di Montreal in corso in Canada.

Il tennista ligure ha battuto nelle qualificazioni il tedesco Daniel Altmaier, numero 79 del mondo, in tre set con i parziali di 6-3 4-6 6-2 dopo due ore e un quarto di gioco. Il numero 55 del ranking Atp aveva battuto Altmaier già a gennaio, in occasione del primo turno dell’Australian Open. Sinner è nel tabellone principale come numero 7 del seeding, Matteo Berrettini è il numero 11.