Fabio Fognini è stato battuto 7-5, 3-6, 7-6, 6-0 dal kazako Mikhail Kukushkin e ha quindi lasciato il torneo di singolo del Roland Garros.

A condizionare e non poco il ligure un problema fisico accusato nel tie-break del terzo set, perso con un solo punto realizzato. Da lì in poi non c’è stata più partita.

Nelle due precedenti due edizioni Fognini era sempre arrivato agli ottavi.

OMNISPORT | 28-09-2020 16:26