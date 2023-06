Fabio Grosso verso l'Olimpique Marsiglia?

I transalpini hanno deciso il futuro allenatore dopo Tudor

11-06-2023 11:21

L’attuale allenatore del Frosinone, Fabio Grosso, dopo aver riportato in Serie A il Frosinone, sarebbe pronto per una nuova avventura all’estero. Il Campione del Mondo 2006, riferisce, Sky Sport, sarebbe ricercato dal direttore sportivo dell’Olimpique Marsiglia Javier Ribalta, che vorrebbe portarlo in Francia con un biennale. Il Frosinone ora attende, anche se la dirigenza è consapevole che in caso di offerta sarà difficile trattenerlo.