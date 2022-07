Fabregas, arrivano conferme: firmerà per il Como

22-07-2022 23:49

Quando i sogni diventano realtà non è solo uno slogan riferibile a Cenerentola, ma anche al mondo dello sport. Per esempio: chi avrebbe mai immaginato che la Serie B italiana potesse prepararsi ad accogliere un 35enne che in carriera ha vinto 2 Europei, un Mondiale e altri 14 trofei tra Arsenal, Barcellona, Chelsea e altre squadre di grandissimo prestigio? Nessuno. Eppure, ecco il colpaccio Cesc Fabregas, che come conferma Sky Sport è promesso al Como.

Il contratto dovrebbe essere di durata biennale, con lo svincolato Fabregas che si farà attendere ancora un po’ dai suoi nuovi tifosi e da tutti gli appassionati di calcio italiano. Il suo arrivo in riva al lago di Como è infatti previsto per i primi del mese di agosto, quando l’accordo dovrebbe essere formalizzato in via ufficiale. Lo spagnolo, sempre secondo quanto rivelato nei giorni scorsi da Sky Sport, ha scelto l’Italia anche per cominciare la sua carriera da allenatore, che molto probabilmente avrà inizio al termine del contratto che lo legherà al Como fino a giugno 2024.