Fabrizio Corona scatenato, attacchi a Tamberi, Fagioli e Di Lorenzo: che lite tra Theo e Geolier

Il re del gossip ne ha per tutti sul podcast Gurulandia: nel mirino anche Morata e Campello dopo la separazione e Leotta che a suo avviso si separerà

“Diletta Leotta si separerà entro giugno 2025, dieci mesi, segnatevelo”. E’ solo una delle tante rivelazioni che Fabrizio Corona ha fatto nel corso del suo intervento al podcast Gurulandia. In quasi un’ora e mezza di botta e risposta, tra divagazioni di ogni genere, il re del gossip si è soffermato anche sulla rottura tra Morata e Campello, è tornato a parlare di Fagioli e della sua ludopatia, ha rivelato un retroscena su Di Lorenzo, ha attaccato Tamberi e ha parlato di una rissa estiva con protagonista Theo Hernandez.

Corona attacca ancora Morata e Campello

Non è una novità il pensiero di Corona sulla separazione tra Morata e Alice Campello: alla vicenda il principe dei paparazzi aveva dedicato anche alcuni articoli sul suo sito Dillingernews e al podcast “Gurulandia” ribadisce: “Non puoi permetterti di condividere ogni momento della tua vita e poi non dai motivazioni della rottura e chiedi rispetto, il rispetto lo dovete voi alla gente che per 8 anni avete raccontato una storia finta, ci raccontano sempre le cose che fanno comodo a loro”.

L’attacco a Tamberi

C’è spazio anche per i protagonisti delle Olimpiadi. Dice Corona: “Prendete Ceccon: ha fatto un’Olimpiade strepitosa, è diventato un’icona ma sui social non lo vedi, è serio come Sinner o Jacobs ma perché devo avere uno come Tamberi che condivide tutto ogni secondo, come mi faccio la barba, quando sono sceso di casa, e qua e là, non lo posso vedere, per me è uno sfigato clamoroso. Abbiamo visto Sinner, perchè ha rinunciato alle Olimpiadi, ma tu? Come fai a perdere peso in quel modo fino ad avere le coliche? Lasciamo perdere..”.

La rissa di Theo con Geolier

Poi si passa al calcio: “In Sardegna quello che mi ha disturbato è stato il comportamento di Geolier a Porto Cervo: assieme a una “banda”, hanno rubato un telefonino a un ragazzino che li riprendeva, tra le varie robe che ha fatto si parla di una rissa tra due tavoli tra Theo Hernandez e la banda di Geolier, una rissa devastante, anche Theo gira con la sua banda. Chi ha vinto? Chi se ne frega”.

La profezia sullo scudetto

Corona è scatenato: “A proposito di calcio la Juve mi preoccupa, dico sempre Inter per lo scudetto ma sta facendo giocare ragazzini con grande personalità, merito di Motta. Nel Napoli invece Conte non ha più scuse ora che gli hanno comprato i giocatori. Volevo però parlare di Di Lorenzo, che ai Mondiali è stato un fallimento. Lui voleva andar via e Conte l’ha trattenuto: aveva litigato con la moglie i cui amici lo avevano massacrato di botte, ecco perché voleva scappare“.

Il caso-Fagioli

Infine si torna alla vicenda scommesse: “Al Festival di Venezia la Juve, con Juvelab, presenta il documentario sul recupero dalla ludopatia di Fagioli. Fagioli era ludopatico, l’avrebbero ammazzato, mi dovrebbero ringraziare per aver fatto uscire la cosa, la Juve lo sapeva, ha commesso un reato, quando è uscita l’inchiesta ma la Juve non l’ha cacciato. Anzi, gli ha aumentato lo stipendio e se l’è tenuto e lui ha dichiarato che la Juve non sapeva niente, ora per completare la favoletta, mi vendi la storia di come l’hai recuperato… Perchè non l’hai denunciato e messo fuori rosa, perché mi devi vendere una cosa che non esiste, una favola? Una famiglia che ruba i soldi alla madre, mi fermo…gobbi di m…”.