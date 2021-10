Facchinetti contro Cuadrado: "Un insopportabile tuffatore"

Il conduttore televisivo e cantante, Francesco Facchinetti, non ha usato parole propriamente al miele per definire quello che secondo lui è l’atteggiamento di Juan Cuadrado in campo.

Nel corso della tramissione ‘Tiki Taka’, nel commentare un’azione avvenuta nel corso dell’ultimo Derby della Mole (l’esterno colombiano della Juventus ha reclamato un calcio di rigore a seguito di un presunto contatto con Pobega), ha spiegato come a suo parere certi comportamenti rappresentino una rovina per il calcio.

“E’ insopportabile. E’ bravissimo, ma è un giocatore da prendere a calci nel c…. Rovina il gioco del calcio. Si tuffa come la Cagnotto, allora andasse a fare le Olimpiadi. Non è un cascatore, è la Cagnotto. Poi si incazza anche”.

Secondo Francesco Facchinetti, certi episodi dovrebbero essere sanzionati con pene esemplari.

“Ventisette giornate per questa presa per il c….”.

OMNISPORT | 05-10-2021 18:38