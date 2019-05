Faccio Conte-Inter, il consiglio di Lippi fa discutere

“Antonio non andare all’Inter, il tuo passato alla Juventus peserà eccome”. Più o meno con queste parole, o comunque con altre di significato simile, Marcello Lippi ha consigliato ad Antonio Conte di non accettare la corte dell’Inter. Un consiglio che l’ex Ct della nazionale non avrebbe tenuto in considerazione, stando almeno agli ultimissimi rumors di mercato, ma che secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Repubblica lo avrebbe fatto riflettere per un pop.

Il retroscena – Marcello Lippi ha suggerito al più giovane collega, suo ex calciatore alla Juventus negli anni 90, di declinare le offerte di Zhang perché ha provato sulla sua pelle le difficoltà nel passare da Torino a Milano. All’Inter Lippi approdò nel 1999, dopo essere stato esonerato pochi mesi prima dalla Vecchia Signora. In cui aveva vinto tutto, tre scudetti e una Champions League, oltre ad altre due finali perse. Le roventi polemiche per lo scudetto 1998 – quello di Ronaldo-Iuliano – condizionarono sin dall’inizio l’esperienza in nerazzurro di Lippi, che fu tutt’altro che eccezionale. Quarto posto nel 2000, due finali perse contro la Lazio – in Coppa Italia e Supercoppa – e una clamorosa eliminazione ai preliminari di Champions contro gli svedesi dell‘Helsingborg, prima dell’esonero dopo la sconfitta a Reggio Calabria nella prima giornata del successivo campionato.

Le reazioni – “No, proprio non ce la farei ad accettare Conte“, scrive un tifoso nerazzurro sui social ed è un pensiero condiviso da una fetta consistente della tifoseria. “Non tolleriamo i comportamenti da mercenario di Icardi e poi accogliamo Conte a braccia aperte? Solo all’Inter potrebbero accadere certe cose”, un altro commento pungente. Ma ci sono anche tanti per i quali il passato non conta: “Se e quando Conte diventerà l’allenatore lo accoglierò a braccia aperte, conta solo l’Inter”. E ancora: “Lippi ha già fatto troppi danni all’Inter, è pregato di farsi i c… suoi”.

SPORTEVAI | 04-05-2019 11:01