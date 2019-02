Fallo assassino nel campionato brasiliano

Un’entrata che definire killer è un complimento. Un fallaccio che sembra tanto un colpo di karate fatto però non da atleti col kimono ma da giocatori in calzoncini e maglietta. Un colpo violento più o meno intenzionale e uno ruzzola a terra con il volto insanguinato. Il fallo di Everton del Sao Paolo sull’argentino Diaz del Telleres per la coppa Libertadores è semplicemente tremendo.

Al minuto 80 il brasiliano vistosi saltato in velocità a centrocampo pensa di intervenire in modo a dir poco scomposto. L’impatto con l’avversario è inevitabile e il colpo dei tacchetti sul volto di Diaz provoca una scena da film dell’orrore. L’arbitro non ci pensa due volte e punisce l’intervento con un cartellino rosso… sangue…

VIRGILIO SPORT | 14-02-2019 17:10