Nel processo di Napoli legato al pagamento dei procuratori dei calciatori dalle società di calcio sono arrivate delle assoluzioni per Aurelio De Laurentiis, Adriano Galliani e Claudio Lotito

02-03-2023 14:11

L’ennesima vicenda che dal calcio arriva ai tribunali. In questo caso però si chiude tutto con delle assoluzioni eccellenti. A Napoli sono arrivate le sentenze per un processo che riguardava la retribuzione dei procuratori dei calciatori da parte delle società di calcio con la vicenda che si è conclusa con l’assoluzione di quasi tutti i protagonisti: da Lotito a De Laurentiis.

Falso uso di fatture: assolti De Laurentiis, Galliani e Lotito

Nel processo di Napoli nell’aula del giudice Ciampaglia sono arrivate le decisioni da parte della corte che ha assolto il presidente della Lazio Claudio Lotito, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’ex presidente della Fiorentina Andrea Della Valle e l’ex presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli. Erano tutti sotto processo per falso uso di fatture per operazione inesistenti.

Alessandro Moggi condannato per la vicenda Lavezzi

L’unica condanna nel processo che si è tenuto a Napoli ha riguardato Alessandro Moggi che ha incasato la condanna a un anno con pena sospesa per la vicenda legata alla compravendita di Ezequiel Lavezzi per una consulenza prestata in quell’occasione nel passaggio de giocatore argentino dal Napoli al PSG per un’ipotesi di dichiarazione infedele. Il figlio di “big Luciano” è stato invece assolto da tutti gli altri capi di imputazioni a lui ascritti per la vicenda. L’avvocato di Moggi jr ha dichiarato di essere pronto a formulare l’appello in merito alla condanna.

Fatture false e procuratori: ecco cosa era successo

Il processo per fatture false e per il legame tra i club e i procuratori aveva come oggetto fatti che risalgono dal 2009 fino al 2014 e già al momento delle richieste di condanni, risultavano in larga parte prescritti. Secondo gli inquirenti squadre, procuratori e calciatori aveva ideato un meccanismo per guadagnare in maniera illecita nel momento delle compravendite: i procuratori diventavano consulenti dei club acquisti e i calciatori risparmiavano somme consistenti grazie ad operazione fittizia e false fatturazioni, che venivano addebitate alle squadre.

Lotito e De Laurentiis assolti ma sui social scoppia la polemica

La notizia della conclusione dei processo per false fatture rimbalza immediatamente sui social e arrivano anche le consuete polemiche. Sono i tifosi della Juventus quelli ad essere maggiormente arrabbiati: “Quando si tratta di Juventus si viene a parlare di fatture modificate a penna”, scrive Matteo. Mentre Pietro commenta: “Possibile che di questa roba sui media non si è mai saputo nulla mentre per le questioni che riguardano la Juve si fa il megafono dell’accusa per mesi”. E ancora: “Certi articoli se non c’è di mezzo la Juventus non vengono mai pubblicati”.