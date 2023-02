Il Real interessato a Kvaratskhelia, ma il presidente ha già preparato il prolungamento di contratto del talento georgiano. È fatta anche per Lobotka, poi toccherà a Rrahmani e Di Lorenzo

28-02-2023

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il mondo applaude il Napoli scintillante in serie A e in Champions League, ma i top club d’Europa guardano anche ai gioielli azzurri, pronti a tentare l’assalto a suon di milioni al termine della stagione. Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato ormai da mesi un attento lavoro di trattative per portare a termine in tempi brevi i rinnovi dei propri giocatori chiave. Praticamente concluso l’accordo per il prolungamento del contratto di Stanislav Lobotka, ma ADL è vicino anche al nuovo sì di Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli, De Laurentiis prepara il rinnovo di Kvaratskhelia

Le ultime notizie in temi di rinnovi in casa Napoli riguardano Kvicha Kvaratskhelia, il talento pescato nella Dinamo Batumi, praticamente sconosciuto al grande calcio internazionale, e che oggi sta dominando sui campi della serie A e d’Europa. Kvaratskhelia è al primo anno al Napoli, ha un contratto con scadenza 2027, ma Aurelio De Laurentiis è intenzionato a fargli firmare un rinnovo già al termine della stagione.

Il 21enne georgiano ha infatti richiamato l’attenzione di un club come il Real Madrid, ma ADL non ha alcuna intenzione di cederlo nella prossima estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente e gli agenti del giocatore stanno discutendo di un prolungamento fino al 2028 con aumento di ingaggio dagli attuali 1,2 a 2,5 milioni di euro più bonus. La proposta verrà discussa nei dettagli a fine stagione, ma il primo giudizio dell’entourage di Kvaratskhelia è stato positivo.

Napoli, è fatta per il rinnovo di Lobotka

Intanto manca solo la firma per il rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka, il motore del Napoli di Luciano Spalletti. Anche in questo caso, l’intervento di De Laurentiis è per blindare uno dei suoi giocatori chiave, dato che l’attuale contratto dello slovacco scadrà solo nel 2025. Per “Lobo” è pronto un nuovo accordo fino al 2027 con opzione per il prolungamento fino al 2028 con un aumento da 2 a 3 milioni più bonus. “Abbiamo l’accordo” hanno dichiarato qualche settimana fa gli agenti del centrocampista.

Napoli, i rinnovi di Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo

Nella stessa situazione di Lobotka è Juan Jesus, pretoriano di Spalletti in scadenza di contratto, che resterà ancora un anno per 1,5 milioni di euro. E anche altri due difensori sono vicini alla firma: Amir Rrahmani è pronto a siglare un prolungamento fino al 2027, stessa scadenza scelta per il nuovo contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo.