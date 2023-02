Kvaratskhelia, Zaccardo: "Napoli club serio"

Parla l'intermediario che ha portato a Napoli il georgiano

28-02-2023 10:44

Cristian Zaccardo, ex calciatore ed ora procuratore, è stato l’intermediario che ha portato a Napoli il fantasista Kvaratskhelia. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta “Quando Khvicha giocava in Russia le situazioni erano diverse. Io quando lo vidi proprio tre anni fa per la prima volta, restai subito colpito dalle sue qualità, me ne innamorai. E entrando in collaborazione con l’agente Mamuka Jugheli e il suo entourage, mi chiesero di una soluzione italiana e insieme pensammo al Napoli, anche perché Cristiano Giuntoli già seguiva il ragazzo e si era informato. […] Perché Napoli? Perché è un club serio, che sa valorizzare i giovani. E poi c’è un allenatore come Luciano Spalletti, capace di insegnare calcio”.