Falso flirt tra Brozovic e Wanda Nara: Fabrizio Corona a processo

Quanto pubblicato in merito al presunto flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic costerà a Fabrizio Corona un nuovo procedimento. L’ex imprenditore e fotografo sarà processato il prossimo 12 marzo a Milano.

Secondo quanto riferisce l’ANSA, l’accusa mossa nei riguardi di Corona è di diffamazione ai danni dell’interista Marcelo Brozovic, dell’ex nerazzurro Mauro Icardi e di sua moglie Wanda Nara.

Accusa molto precisa e circoscritta, relativa a quanto pubblicato sul suo sito nel febbraio scorso: Corona aveva ipotizzato un flirt tra il giocatore interista e la showgirl argentina attualmente impegnata nel salotto televisivo di Tiki Taka e in qualità di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il nerazzurro si è costituito parte civile, con l’avvocato Danilo Buongiorno, così come Icardi e la Nara con l’avvocato Giuseppe Di Carlo.

Fabrizio Corona in aula a marzo ci sarà quasi sicuramente. “Io voglio che ci sia – ha detto il suo avvocato Ivano Chiesa – perché è un suo diritto presenziare all’udienza”.

Recentemente, l’ex re dei paparazzi ai primi giorni di dicembre, per la terza volta, è uscito dal carcere perché le condotte per le quali è stato condannato, tra cui le note vicende dei foto-ricatti, “non destano un allarme sociale” particolarmente significativo e non c’è una “pericolosità” da parte sua tale da richiedere che stia comunque dentro, malgrado soffra di un disturbo della personalità borderline, secondo il giudice di Sorveglianza Simone Luerti.

VIRGILIO SPORT | 19-12-2019 09:55