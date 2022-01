Fastidi al ginocchio: slitta il rientro di Del Potro

28-01-2022 12:06

Non arrivano buone notizie per il tennista argentino che è costretto ad interrompere la sua preparazione in vista del torneo ATP di Buenos Aires in programma dal 7 al 13 febbraio.

Il gigante di Tandil non scende in campo dal torneo del Queen’s 2019, oramai due anni e mezzo fa, quando era numero 12 del mondo; sprofondato oltre il numero 700 delle classifiche, il sudamericano si stava preparando da tempo al rientro alle competizioni, ma potrebbe essere incappato in nuove complicazioni che lo obbligherebbero ad uno stop forzato.

Secondo quanto scritto dal quotidiano La Nacion, il tennista argentino è tornato a sentire alcune fitte al ginocchio dopo aver alzato il livello degli allenamenti con il giovane connazionale Sebastian Baez; addirittura si parla che per entrare in campo abbia avuto bisogno di alcune infiltrazioni.

Se il problema riscontrato negli ultimi giorni dovesse rivelarsi più grave del previsto, slitterebbe di nuovo la data del suo ritorno in campo.

OMNISPORT