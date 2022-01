Fazio rifiuta la Salernitana e fa causa alla Roma

16-01-2022 12:45

Federico Fazio ha detto no al trasferimento alla Salernitana e ha deciso di intraprendere una causa legale contro la Roma. Il difensore argentino da giugno si allena individualmente a Trigoria senza essere convocato da Josè Mourinho per le gare di campionato e per le coppe. La sua ultima apparizione in campionato è quella del 25 aprile contro il Cagliari, con gol. La Salernitana lo voleva fino a giugno.

Il club giallorosso ritiene di aver fatto tutto il possibile per far mantenere in forma Fazio: gli ha messo a disposizione i campi di Trigoria, gli spogliatoi e un preparatore, rivendicando la scelta di escluderlo dalla rosa. Lui, però, vuole restare alla Roma fino a giugno e ha fatto causa alla Società.

