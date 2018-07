Fca, Marchionne lascia a Mike Manley

Dopo 14 anni, Sergio Marchionne lascia l'incarico di amministratore delegato di Fca: al suo posto Mike Manley, 54 anni, attualmente ceo del marchio Jeep e responsabile del brand Ram. La decisione è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione in seguito al peggioramento delle condizioni di salute di Marchionne, che è ancora ricoverato in ospedale dopo un intervento chirurgico subìto a fine giugno.

"In riferimento alle condizioni di salute di Sergio Marchionne, Fiat Chrysler Automobiles comunica con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Per questi motivi il Dr. Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa", si legge nel comunicato stampa diffuso da Fca.

Per quanto riguarda Ferrari la scelta della successione è ricaduta su Louis Camilleri, attuale numero uno di Philip Morris e già membro del Cda della Rossa, mentre John Elkann assume la carica di presidente. E' invece una donna, Suzanne Heywood, la nuova presidente di Cnh Industrial.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 20:05