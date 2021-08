Federer, l'inquietudine dopo la festa: "Non so cosa accadrà"

A pochi giorni dai festeggiamenti per il 40° compleanno, Roger Federer sta vivendo un momento delicato della propria vita, quello che potrebbe precedere l’addio all’attività.

La leggenda del tennis mondiale è fermo dopo la bruciante eliminazione subita ai quarti di Wimbledon ad opera del polacco Hurkacz, ma neppure il riposo e la decisione di rinunciare all’Olimpiade sembra avergli dato serenità e fatto chiarezza sul futuro.

Intervistato dal quotidiano ‘Blick’, Re Roger ha espresso tutti i dubbi sul proprio futuro:

“Attualmente sono in vacanza, il mio ginocchio sta bene, ma è vero che non sto giocando e non mi alleno da tempo. Dopo Wimbledon ho dovuto interrompere ogni attività a causa di questo problema, questa settimana incontrerò i medici ed il resto del team per capire la situazione. Non so cosa sta succedendo esattamente e come possiamo andare avanti. Al momento è tutto molto incerto”.

Inevitabile che il pensiero vada agli anni fulgidi dei tanti trionfi, paragonati con la situazione attuale: “È cambiato tanto rispetto al passato, prima i media mi chiedevano della classifica e dei tornei, ora mi chiedono se sarò in grado di giocare e quali sono i mieri veri obiettivi. In questa mia fase della carriera mi ascolto molto di più rispetto al passato. Anni fa se avevo dolore alla schiena sapevo che tutto si sarebbe sistemato in due giorni e sarei tornato ad allenarmi. Ora i due giorni sono diventati due settimane e devi essere paziente con il dolore e con la sofferenza. Prima davo scontata la vittoria in certi tornei, ora non so davvero nulla”.



