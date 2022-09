Federer pensa già al futuro: "Non voglio uscire dal tennis"

20-09-2022 23:33

La Laver Cup e in precedenza l’amato torneo di Basilea, ma solo in doppio.

Questi gli ultimi impegni della carriera di Roger Federer, che dopo aver annunciato l’addio al tennis ha parlato anche del proprio futuro in un’intervista a RTS.

In questo senso il fuoriclasse svizzero ha anticipato la volontà di restare nell’ambiente: “Non so come sarà il mio futuro, ma non voglio abbandonare uno sport che mi ha dato tutto”.

C’è quindi una carriera da allenatore in arrivo per Federer? Se ne saprà di più nelle prossime settimane, intanto ecco una specificazione sulla scelta di non disputare il singolare a Basilea e un amaro flashback a quella che rimarrà la sua ultima partita a Wimbledon, il quarto di finale perso nel 2021 contro Hubert Hurkacz: “Non sono in grado di giocare il singolare, per questo probabilmente giocherò solo il doppio venerdì sera. L’ultimo set contro Hurkacz è stata una delle ore peggiori della mia carriera, li ho capito che era tutto finito. Ero triste, sono stato davvero male”