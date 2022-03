Federica Brignone cade nel gigante: slalom di sabato in dubbio

11-03-2022 17:05

Venerdì sfortunato per Federica Brignone, caduta nella prima manche del gigante di Are, dove era tra le favorite. L’Azzurra, che stava scendendo con un buon tempo, è caduta alla penultima porta, riportando un problema al braccio sinistro.

Nulla di particolarmente grave, ma lo slalom di sabato potrebbe essere in dubbio: “Indossare il numero 1 era una bella occasione, mi sono agganciata alla terz’ultima porta e ho rischiato di fare come Holtmann. Purtroppo sono finita un po’ lunga su quella porta, mi sono buttata dentro ma ero troppo vicina al palo e ho inforcato con la spalla”.

“Adesso sono un po’ dolorante ma spero di essere al via dello slalom di sabato. Mi dispiace perché in gigante sono in confidenza, mi sento padrona del mio sci, mi brucia essere uscita di gara”, sono le parole della sciatrice alla Fisi.

