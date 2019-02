Federica Nargi, il pancione è animalier e Instagram la premia

Manca davvero poco all’arrivo di baby Matri e per Federica Nargi è il momento dei selfie finali, con il pancione in primissimo piano. Per l’ex velina di Striscia la Notizia, il tempo è quasi al termine ed è la stessa Federica a ribadirlo con una dida esplicita su Instagram: “#8monthspregnant”, si legge accanto allo scatto del profilo.

Il pancione cresce, ma non sembra aver limitato le attività professionali della Nargisempre impegnata e assai curata. Così anche l’outfit scelto per questo autoscatto in bagno risulta aggressivo quasi accattivante, forse per via della stampa animalier.

La showgirl e il compagno, il calciatore Alessandro Matri, a brevissimo saranno di nuovo genitori e a parte gli impegni improcrastinabili (Federica è testimonial di diversi brand e con la maternità ha ampliato i suoi impegni, anche come modella) il ritmo è decisamente rallentato. Salvo sorprese, infatti, il parto dovrebbe essere a marzo e anche per la piccola Sofia, la loro primogenita, l’attesa sta per concludersi.

VIRGILIO SPORT | 12-02-2019 12:03