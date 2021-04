Federica Pellegrini commossa per le Olimpiadi: "Mesi duri"

Federica Pellegrini ha commentato commossa la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, che saranno le quinte della sua carriera. La nuotatrice azzurra, che ha vinto un oro e un argento olimpici, ha vinto i 200 metri stile libero agli Assoluti di Riccione con il tempo di 1:56.69: “Non sono stati dei mesi semplici. Già per me nuotare 1:56.alto non è stato facile da accettare, c’era tanto lavoro da fare e c’era rabbia per il decimo di troppo di ieri, potevo togliermi il peso: è venuto oggi ed è ancora meglio perché è nella mia gara”.

“Sono contenta del tempo e siamo in linea con gli altri campionati italiani, quindi sono molto contenta. Direi che ora si respira molto meglio. Sarà la quinta Olimpiade, sono tante. Mi viene da piangere ancora”.

