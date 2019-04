Federica Pellegrini e lo scatto social: commenti scatenati

Federica Pellegrini e i social: un amore ricambiato, ma con una certa reciproca diffidenza. Così la pluricampionessa olimpica continua a postare immagini in cui esibisce il proprio retro, suscitando una moltiplicazione incessante di commenti al limite del superfluo.

L’uso di Instagram da parte di Federica è sempre stato molto, molto personale: dagli scatti ritenuti da alcuni un po’ prevedibili, come quello nella vasca da bagno per il suo compleanno, all’ultimo provocante ritratto di schiena della primatista. Dopo il post con didascalia #rebus per alludere alla fatica giornaliera spesa per mantenere risultati di altissimo livello e le critiche in quantità, ecco che la più grande nuotatrice italiana fa un uso del mezzo per ribadire la volontà di superarsi, un desiderio che non tutti comprendono.

Insomma, la Pellegrini è la Pellegrini sempre e comunque, che ne dicano i suoi ammiratori o gli haters che in alcune circostanze si palesano senza timore di sorta.

Forte dei recenti successi agonistici e della consapevolezza di poter intraprendere una nuova strada, offerta con tanto di contratti dal piccolo schermo oltre l’esperienza di Italia’s got talent, Federica gioca con i social come ogni personaggio pubblico mettendoci forse più del suo che di social media manager con il risultato di mostrare spicchi di vita e commettere, forse, qualche scivolone. Che le viene perdonato, inevitabilmente, per quanto ha regalato e darà ancora al nuoto italiano ancora oggi.

VIRGILIO SPORT | 29-04-2019 15:06