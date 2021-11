Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: tutto quello che sappiamo

02-11-2021 10:33

Venezia è stato lo scenario perfetto di una proposta attesa, ma non scontata: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il suo compagno e allenatore da tempo, hanno deciso di sposarsi; a rendere pubblica la loro decisione la coppia che ha pubblicato un post su Instagram che li ritrae mentre Matteo dona l’anello alla campionessa olimpica.

La storia protetta dal gossip

Per Federica è il coronamento di un amore totalizzante, assoluto, che ha protetto e difeso dalle indiscrezioni turbolente che, al contrario, hanno forse travolto le precedenti relazioni inducendola a ritenere più che opportuno adottare una linea di comunicazione, rispetto al suo privato, differente rispetto al passato.

Infatti, nonostante fosse una storia palese che gli stessi interessati hanno categorizzato nei segreti di Pulcinella, sia Federica sia Matteo hanno preferito attendere la conclusione delle Olimpiadi di Tokyo per ufficializzare la loro storia. E per rendere pubblica anche la decisione di sposarsi, come aveva accennato dopo l’avventura olimpica la stessa Pellegrini sempre attenta a curare la propria immagine pubblica.

L’annuncio del matrimonio su Instagram

“Io e te ♾ e tutto il mondo fuori ♥️ #SI”, si legge sull’account Instagram a commento della proposta di Matteo che si è definito “Un uomo fortunato”.

La loro fuga a Venezia, dunque, nascondeva qualcosa di più oltre a un romantico week-end e alle consuete – ormai – feste in maschera per Halloween.

Per ora, assoluto riserbo sulla data e sulla location delle nozze che, ne siamo certi, sarà legata a un luogo particolarmente carico di significati nella loro relazione.

