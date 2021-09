Federica Pellegrini si prepara per il gran finale della sua prestigiosa carriera. A Napoli la nuotatrice veneta domenica è scesa per l’ultima volta in vasca in Italia per una gara agonistica, contribuendo alla qualificazione degli Aqua Centurions ai playoff della International Swimming League 2021.

Ora la Pellegrini volerà insieme ai compagni ad Eindhoven in Olanda per partecipare ai playoff della ISL, l’ultimo impegno prima di ritirarsi e dare il via ad altre attività (è già membro del Cio nella Commissione atleti).

Queste le sue parole dopo l’ultima gara nel Belpaese: “Questo gran finale italiano era come lo volevo. Ho proposto ai napoletani di trasferirsi ad Eindhoven perché portano “buono”. Speriamo di vederli in Olanda a metà novembre per i playoff. C’è stata una carica di affetto dopo la gara incredibile. Mi mancherà l’adrenalina prima della gara, il tifo nelle gare italiane, la sensazione in acqua di star bene e sentirsi onnipotenti. Non mi mancheranno la sveglia all’alba, la fatica dell’allenamento e la nausea post allenamento”.

“Erano tutti molti emozionati. Quando sono tornata nello stand, sarà stato il clima di Napoli o gli applausi dopo la gara erano tutti visibilmente emozionati. Non ho vissuto questa come la mia ultima gara, ma era per salutare l’Italia e devo dire che vedere la vasca piena dopo due anni compresa l’Olimpiade dove abbiamo visto gli stand completamente vuoti riempie il cuore”, sono le parole riprese da OaSport.

OMNISPORT | 27-09-2021 12:07