Nuoto, ultimo weekend di gare in Italia per la Pellegrini

L’International Swimming League, torna oggi con nuove gare a Napoli: quattro giorni di competizioni in cui vedremo ancora una volta in acqua Federica Pellegrini.

La Divina sarà in gara sabato e domenica con i suoi Aqua Centurions di cui è capitana: il team è a caccia della qualificazione per i play off di novembre senza passare dai ripescaggi di fine mese.

Se la squadra strappasse il pass, questo sarebbe l’ultimo weekend di gare italiane per la nuotatrice veneta.

OMNISPORT | 23-09-2021 15:29