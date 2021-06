Feliciano Lopez svela il segreto per continuare a giocare a lungo

A 39 anni Feliciano Lopez non ne vuole ancora saper di smettere. Nonostante sia appena diventato padre e abbia interessi extra-sportivi, il nativo di Toledo classe 1981 infatti sta continuando a calcare i campi dei circoli più prestigiosi al mondo, divertendosi e ottenendo (ogni tanto) qualche scampo importante.

La vittoria però manca dal 2019 quando vinse a Londra il torneo del Queen’s, uno dei suoi successi più memorabili.

“Quella vittoria è stata molto speciale perché ero uscito dalla top 100 per la prima volta in 17 anni. Avevo 37 anni e pensavo di salutare il tour. Poi ho vinto un torneo a Londra e sono tornato al numero 53. Ho vinto anche il doppio con Andy Murray che è stato molto speciale” ha dichiarato Lopez a Behind The Racquet prima di rivelare quale, a suo avviso, sia il segreto per continuare a performare ad alto livello sul circuito alla sua età.

“Come tennisti, facciamo la stessa cosa ogni giorno e vediamo le stesse persone ogni settimana. Il tennis a volte può diventare un po’ noioso. Se hai la passione e sei circondato da brave persone, è più facile da gestire” ha detto sincero lo spagnolo giunto alla sua venticinquesima stagione da professionista.

