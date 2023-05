Fernando Alonso: "Un lavoro fantastico, non era semplice"

Il pilota dell'Aston Martin felice per il secondo posto a Montecarlo

28-05-2023 17:52

Il pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso ha commentato soddisfatto il suo secondo posto a Montecarlo: “E’stato difficile, abbiamo scelto di partire con le gomme dure, abbiamo mollato l’opportunità di superare Max in curva 1. Abbiamo preferito giocarcela sulla lunga distanza, sulla strategia. Ma Max ha guidato incredibilmente bene e ha esteso il primo stint, quindi non abbiamo avuto realmente un’opportunità”.

“Con la pioggia si sono complicate ulteriormente le cose, non era affatto semplice guidare. Non si riesce a mettere tutta potenza con queste condizioni, ci sono frenate davvero al limite: curva 5, curva 10. Non era semplice e sono rimasto sorpreso del fatto che non sia uscita una Safety Car. Abbiamo fatto tutti un lavoro fantastico nel tenere le macchine in pista”.