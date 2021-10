Ferrari, Alonso: "Con me non era pronta, ora aspettative più basse"

16-10-2021 14:09

Fernando Alonso ai microfoni di F1-Insider ha ripercorso la sua esperienza alla Ferrari, per molti versi simile a quella di Sebastian Vettel: niente titoli nonostante le grandi ambizioni iniziali. “Non ho mai parlato delle rispettive esperienze in Ferrari con Sebastian, abbiamo avuto spesso battaglie ravvicinate quando lui correva per la Red Bull e nel 2012 è stato anche un bel po’ fortunato a riuscire a terminare la corsa con la vettura gravemente danneggiata”.

“Entrambi ci abbiamo provato con la Ferrari. A volte siamo andati vicini alla vittoria finale, ma non ce l’abbiamo fatta. Forse la Ferrari non era pronta essere di nuovo campione del mondo ai tempi miei e di Sebastian”.

Secondo l’asturiano, ora le cose per il Cavallino sono cambiate: “Ora hanno cambiato il modo di pianificare e le aspettative non sono più così alte, dato che corrono con piloti giovani. Pensano maggiormente sul lungo periodo e non più a breve termine”.

