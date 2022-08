Ferrari, Binotto: "Abbiamo sbagliato solo una gara finora"

02-08-2022 17:28

A Motorsport.com, Binotto ha ritenuto soddisfacente il bilancio della Ferrari in questa prima parte della stagione di F1: “Nelle 13 gare disputate fino ad ora, abbiamo fallito una sola gara. In altre non abbiamo vinto per motivi vari. A volte sono state anche frustanti, con delusione, e meritavamo risultati ben superiori. Però in 12 gare su 13 siamo stati sempre lì a lottare per la vittoria”.

“Vogliamo essere competitivi in ogni gara – ha aggiunto Binotto -. Torneremo a correre dopo la pausa estiva con un solo desiderio: cercare di vincere ogni gara. I campionati sono ancora matematicamente aperti, ed anche quello costruttori non va dimenticato. Non è detto che non si possa dire la nostra. Prima ancora di tutto questo però, dobbiamo analizzare quanto successo in Ungheria. Se lo capiremo, potremmo tornare competitivi di sicuro. È stato un passo falso che ci deve far crescere. Dovremmo lavorarci per fare in modo che non accada più”.

Anche l’amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna, intervenendo nella conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre del 2022, è fiducioso in vista dei prossimi GP: “La Formula 1 è nel nostro Dna, è un’occasione continua per imparare, e noi continuiamo a combattere per il Mondiale“.