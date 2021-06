Secondo quanto riportato da Matteo Nugnes di Motorsport.com, Mattia Binotto potrebbe non essere presente al Gran Premio d’Austria sul Red Bull Ring del prossimo 4 luglio. Il perché è presto detto: concentrarsi sullo sviluppo della monoposto per il mondiale di Formula 1 del 2022. Del resto, già a Baku, per il Gran Premio dell’Azerbaigian, l’ingegnere emiliano non era presente al muretto.

OMNISPORT | 10-06-2021 18:52