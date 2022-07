Ferrari, Binotto si difende: "Ma quali strategie, la macchina non andava"

31-07-2022 17:37

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport F1 ha spiegato cosa non ha funzionato in Ungheria: “Tutti si aspettavano un risultato diverso. Oggi la vettura non ha funzionato, non ha funzionato per quello che speravamo. Sento parlare di strategie: di base non è un problema di strategia, ma di macchina che non andava. Sainz ha fatto la stessa strategia di Hamilton ed è finito dietro: quando una macchina non funziona puoi mettere la gomma che vuoi, ma tanto non gira. Se oggi la macchina ci fosse stata non staremmo qui a parlare di gomma. Non ha funzionato la macchina, non ci ha dato il respiro di fare quello che volevamo”.

Binotto adesso detta la linea: “Cercheremo di analizzare perché la macchina non aveva il passo giusto, questa è la nostra priorità. Oggi la macchina non ha funzionato, a differenza di come aveva funzionato in questo inizio di stagione. La prima volta in cui la vettura non aveva il passo gara sufficientemente veloce per tenere il passo di Mercedes e Red Bull. Al momento non ho risposte, ma qualcosa non ha funzionato correttamente“.

Binotto ha concluso: “Possiamo continuare a lungo sulla strategia, ma di base c’era qualcosa che sulla macchina che non funzionava. Il problema più grosso era quello: non sto dicendo che il resto era giusto, ma la mia priorità è analizzare la prestazione. Non sto dicendo che la gomma bianca era giusta, è sbagliata. Ma il motivo è da ricercare nelle prestazioni della macchina. C’è un problema di prestazione della vettura su cui io metto l’accento”.