Ferrari, Binotto sulla F1-75: "Si completa un percorso di due anni"

04-02-2022 22:02

Primo vagito in casa Ferrari per la F1-75, che verrà presentata ufficialmente giovedì 17 febbraio. La nuova monoposto sarà poi protagonista con Carlos Sainz e Charles Leclerc al debutto nei test collettivi di Barcellona.

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto è entusiasta del lavoro svolto: “È un momento davvero molto speciale, più di quanto non sia accaduto in passato in occasioni simili. La F1-75 è una vettura completamente nuova. Con questa macchina si completa un percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da ‘squadra’, unita e determinata”.

Parere condiviso da Carlos Sainz: “Ho visto molte presentazioni powerpoint e l’auto nella galleria del vento – ha detto lo spagnolo –. L’auto del 2022 è completamente diversa da quelle che abbiamo visto negli ultimi anni. Non vedo l’ora di mostrarla ai tifosi. In questo momento è come se avessimo un segreto, ma voglio mostrarlo a tutti al più presto possibile”.

OMNISPORT