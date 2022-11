Ferrari, Binotto: "Vettel? Con lui il peggior momento della mia carriera"

19-11-2022 21:57

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto parlando dell’ultimo weekend da pilota di Sebastian Vettel ha ammesso diversi rimpianti per l’esperienza del tedesco a Maranello: “Credo che ogni tifoso della Ferrari ami Sebastian, per tutti è stato un fallimento non vincere il titolo mondiale con Vettel, lo è stato per tutta la squadra”.

Binotto ha ricordato l’amaro addio del 2020: “Soprattutto credo che il peggior momento della mia carriera è stato annunciare che Seb non avrebbe rinnovato con noi. E’ stato il compito più difficile”.